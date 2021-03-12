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Путин отметил, что у России "много интересов" на Ближнем Востоке

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, заметив, что у Москвы там много своих интересов.

"У нас сегодня два докладчика: (директор Службы внешней разведки) Сергей Евгеньевич Нарышкин и (министр обороны РФ) Сергей Кужугетович Шойгу. Тема всем собравшимся хорошо известна. Поговорим о событиях, которые происходят в непосредственной близости от наших границ, в Ближневосточном регионе", - сказал Путин на совещании с постоянными членами СБ РФ в пятницу.

Президент отметил, что Россия традиционно уделяет большое внимание этому региону мира. "У нас там и интересов много, много друзей, партнеров. Это перспективный для развития наших внешнеэкономических связей регион, традиционно дружественный для нас. Давайте пообсуждаем сегодняшнее положение дел и перспективы развития в этом регионе мира на ближайшую перспективу", - отметил Путин.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Кроме того, в нем участвовали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Владимир Путин Ближний Восток

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