Восемь человек стали жертвами взрыва в Афганистане

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Восемь человек, включая сотрудника сил безопасности Афганистана, погибли в результате взрыва в пятницу афганском городе Герате, сообщают СМИ с места событий со ссылками на официальные источники.

Ранения и травмы после подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля получили 47 человек, из них - 11 сотрудников правоохранительных органов, остальные - мирные жители, включая женщин и детей.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

СБ ООН на брифинге для прессы уже осудил вызывающее озабоченность увеличение числа нападений в Афганистане на гражданское население