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Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой спутников

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 3:13 по времени Восточного побережья США (в 11:13 по Москве).

Это уже 21-й запуск на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1203 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 марта.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Примерно через 1 час 5 минут после запуска ракета должна вывести все спутники на орбиту.

Через 8 минут 24 секунды после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в шестой раз, должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Just Read the Instructions, которая находится в Атлантике в примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда должны выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Falcon 9 SpaceX США Starlink

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