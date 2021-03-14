Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 06:01 по времени Восточного побережья США (в 13:01 по Москве).

Falcon 9 launch of 60 Starlink satellites happening now → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/u8NYhRY94I — SpaceX (@SpaceX) March 14, 2021

Это уже 22-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1 263 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 11 марта.

Компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Примерно через 1 час 5 минут после запуска ракета должна вывести все спутники на орбиту.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.