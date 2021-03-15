Российские военные встревожены переброской турецкой техники в Сирии

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Турецкая сторона перебрасывает военную технику в один из населенных пунктов сирийской провинции Ракка, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Карпов.

"Российская сторона крайне встревожена переброской военной техники вооруженных сил Турции и проведением фортификационных работ на опорных пунктах в районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка", - заявил Карпов на брифинге в понедельник.

В ЦПВС назвали данные действия нарушением статуса-кво, установленного Меморандумом о взаимопонимании, отметив, что они "подрывают усилия обеих сторон в решении сирийского конфликта".

Карпов добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. В Идлибской зоне деэскалации, по его словам, зафиксировано 30 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ) (в том числе по данным сирийской стороны - 26 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 16 обстрелов, в провинции Латакия - 11 обстрелов, в провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Хама - один обстрел.