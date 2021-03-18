Ученые нашли гены, не позволяющие жирафам долго спать и защищающие от гипертонии

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Международная команда исследователей из Копенгагенского университета и Северо-Западного политехнического университета в Китае выяснила, какие гены ответственны за уникальные особенности жирафа, сообщает портал Phys.org со ссылкой на датский университет.

Отмечается, что кровяное давление у жирафа в два раза выше, чем у человека и большинства других млекопитающих, это обеспечивает постоянное кровоснабжение расположенной высоко над телом головы.

"Команда обнаружила особый ген - известный как FGFRL1 - который претерпел много изменений у жирафа по сравнению со всеми другими животными. Используя сложные методы редактирования генов, ученые ввели жирафоподобные мутации FGFRL1 в лабораторных мышей", - говорится в сообщении.

В результате мыши не реагировали на препараты, повышающие кровяное давление, и у них росли более компактные и плотные кости.

Исследователи также обнаружили, что эволюция привела к тому, что жирафам стало требоваться меньше сна, чем другим животным, поскольку для них просто встать после сна, не говоря о том, чтобы встать и убежать от хищника - достаточно непросто.

"Мы обнаружили, что ключевые гены, регулирующие циркадный ритм и сон, находились под сильным отбором у жирафов, возможно, позволяя жирафу чаще прерывать цикл сна-бодрствования, чем другие млекопитающие", - отмечает представитель отделения биологии Копенгагенского университета, один из ведущих авторов исследования Расмус Хеллер.

Он также добавил, что жирафы в целом очень бдительны и используют свое преимущество в росте, чтобы сканировать горизонт, используя свое превосходное зрение.

"И наоборот, они потеряли много генов, связанных с обонянием, что, вероятно, связано с радикально разбавленными запахами на высоте 5 м по сравнению с уровнем земли", - сказал Хеллер.

Отмечается, что эти эволюционные механизмы позволяют говорить о гене FGFRL1 как возможной цели при исследованиях сердечно-сосудистых заболеваний человека.

"Эти результаты показывают, что животные являются интересными моделями не только для понимания основных принципов эволюции, но и для того, чтобы помочь нам понять, какие гены влияют на некоторые из фенотипов, которые нас действительно интересуют, например, связанные с болезнями", - считает еще один ведущий автор исследования, Цян Цю из Северо-Западного политехнического университета.