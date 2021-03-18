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BP получила окончательные предложения купить ее месторождения в Северном море

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Британская нефтяная компания BP рассматривает окончательные предложения о покупке ее активов в Северном море, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, среди возможных покупателей активов - нефтегазовые Tailwind Energy Ltd., Serica Energy Plc, Ithaca Energy Ltd., EnQuest Plc и Waldorf Production.

BP хочет продать месторождения Shearwater и Andrew. Компания может продать активы нескольким покупателям, отметили источники.

В BP, EnQuest, Ithaca, Serica и Waldorf отказались комментировать информацию Bloomberg. Представитель Tailwind не ответил на запрос агентства.

Активность сделок по слиянию и поглощению (M&A) в Северном море выросла, при этом аналитики Wood Mackenzie отмечают, что она уже превзошла уровень 2020 года.

Месторождения BP должна была изначально приобрести Premier Oil Plc, однако сделка, которая оценивалась в $625 млн, сорвалась после того, как Premier Oil договорилась о слиянии с Chrysaor Holdings Ltd.

BP планирует сократить выбросы парниковых газов и увеличить инвестиции в низкоуглеродные источники энергии. Компания намерена до 2025 года продать активы на сумму $25 млрд, чтобы сократить долговую нагрузку и финансировать энергетический переход.

BP Северное море Великобритания Shearwater Andrew Tailwind Energy Serica Energy Ithaca Energy

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