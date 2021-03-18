Правительство Финляндии затравили в интернете женоненавистники

Санна Марин Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Финляндии пять женщин-министров, которые одновременно являются лидерами партий правящей коалиции, подвергаются массированной травле в интернете, показало исследование базирующегося в Латвии центра НАТО Stratcom (Strategic Communications Centre of Excellence). Об этом пишет Politico.

Им пишут оскорбительные комментарии, полные мизогинии, комментаторы оскорбляют ценности этих министров и подвергают сомнению их способность к лидерству и к принятию решений, говорится в докладе. Исследователи также нашли твиты, оскорбляющие премьер-министра страны Санну Марин и содержащие советы оставаться на кухне.

Представивший исследование ученый Рольф Фредхайм назвал шокирующе большим количество оскорблений, которые женщины-министры получают онлайн. Он отметил, что Финляндия еще и относительно благополучная страна в этом отношении, если сравнивать с другими странами.

Большинство злых комментариев оставляют не боты, а обычные граждане, но анонимно, показало исследование. Фредхайм отметил, что это создает проблему в регулировании интернета, поскольку нужно найти баланс между правом пользователей на свободу слова и борьбой с разжиганием ненависти.

Депутат парламента от партии "Зеленый Союз" Иирис Суомела в недавнем интервью признала, что она и другие женщины-политики уже испытывают страх перед принятием определенных решений, которые с высокой вероятностью вызовут в интернете потоки оскорблений в их адрес. Она призналась, что стала за собой замечать, что иногда старается говорить о важных вещах не прямо и решительно, а более мягко и обтекаемо, чтобы ее не травили.

По ее мнению, мужчин реже так оскорбляют в сети.

Сетевая травля, как она предполагает, один из факторов, из-за которых женщины и представители меньшинств неохотно идут в политику. Это становится серьезной проблемой для демократии, считает Суомела.

Темнокожая женщина-депутат Белла Форсгрен тоже сказала, что теперь дважды думает, прежде чем вступать в дискуссии в интернете. Она считает, что законодательство страны в сфере борьбы со словесным харассментом или разжиганием ненависти нужно усовершенствовать.