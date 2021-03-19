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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:41Заразились
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В Норвегии расследуют нарушение премьером страны COVID-ограничений

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Норвежская полиция начала расследование в отношении премьер-министра страны Эрны Сульберг, которая в свой день рождения нарушила ограничения в связи с COVID-19, сообщает издание The Local.

"На основании информации, которая появилась в прессе, а также собственных заявлений премьер-министра, полиция решила начать расследование в связи с возможным нарушением положений о контроле за заболеваемостью", - говорится в заявлении Юго-восточного полицейского округа.

Сульберг отмечала свое 60-летие с семьей в конце февраля на лыжном курорте Гейло. Члены семьи собирались вместе два вечера подряд.

В пятницу, 25 февраля, 13 человек ходили в ресторан, хотя в соответствии с ограничениями компания должна была быть не более 10 человек. Самой Сульберг среди них не было. На следующий день уже 14 человек, включая премьер-министра, собрались на арендованной квартире. К таким вечеринкам в Норвегии применяются те же правила, что и к мероприятиям в общественных местах: если они проходят в помещении, на них не должно быть более 10 человек.

"Я каждый день стою и говорю людям о контроле за заболеваемостью и должна была знать правила лучше. Но на самом деле, я не очень тщательно сверялась с правилами и не думала, что когда семья идет куда-то вместе, и в вечеринке участвует больше 10 человек, то это считается запрещенным мероприятием", - прокомментировала инцидент Сульберг.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Эрна Сульберг Норвегия Коронавирус

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