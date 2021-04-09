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Премьера Норвегии показательно оштрафовали на $2352 за нарушение локдауна

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Норвегии полиция оштрафовала премьер-министра страны Эрну Сульберг на 20 000 крон ($2352, около 2000 евро) за нарушение локдауна в феврале. Как передает Bloomberg, об этом объявил представитель полиции Уле Сэверуд.

Журналисты ранее выяснили, что премьер в конце февраля организовала семейный праздник на горном курорте по случаю собственного 60-летия и пригласила 13 родственников. Сама она на празднике не присутствовала. На следующий день уже 14 человек, включая премьер-министра, собрались на арендованной квартире. В этот период в стране действовало ограничение по количеству участников собраний в помещениях и можно было собираться максимум по 10 человек.

Когда в марте информация о нарушениях попала в СМИ, Сульберг публично принесла извинения за нарушения. В ее отношении началось расследование.

Хотя обычно за подобные нарушения полиция не назначает штрафы, для премьер-министра было решено сделать исключение, заявил Сэверуд.

Он объяснил, что она решает вводить или ослаблять санитарные требования и ограничения в связи с коронавирусом, и сама должна подавать пример остальным и следовать собственным правилам.

"Хотя закон один для всех, не все равны перед ним, - отметил представитель полиции. - Поэтому правильным будет назначить штраф, чтобы поддержать доверие общественности ко вводимым правилам и ограничениям".

В полиции выяснили, что решение организовать оба праздника Сульберг принимала вместе с мужем Синдре Финнесом и тот участвовал в подготовке вечеринок. Но, хотя Финнес и ресторан, который принял 13 человек, тоже нарушили закон, их штрафовать не будут.

В начале 2021 года, на фоне роста заболеваемости и распространения новых штаммов коронaвируса Сульберг настаивала на введении жестких ограничительных мер для борьбы с распространением инфекции. В сентябре ей предстоит участвовать в парламентских выборах. Ожидается, что 9 апреля она представит парламенту план о постепенной отмене введенных ограничений.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 09 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Эрна Сульберг Норвегия МВД коронавирус Уле Сэверуд

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