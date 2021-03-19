Британский премьер привился вакциной AstraZeneca

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Британский премьер Борис Джонсон сделал первую прививку вакциной компании AstraZeneca и Оксфордского университета, сообщил он в Twitter

"Я только что сделал первую прививку вакциной Оксфордского университета и AstraZeneca. Благодарю всех выдающихся ученых, персонал национальной службы здравоохранения и волонтеров, благодаря которым вакцинация стала реальностью. Укол - лучшее, что мы можем сделать, чтобы вернуться к жизни, по которой мы так скучаем", - написал Джонсон.

В марте ряд стран приостановил применение вакцины AstraZeneca после сообщений о случаях возобновления тромбов после прививки. Но Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам заявили, что вакцина безопасная. После этого многие страны, в том числе Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Болгария объявили, что возобновят вакцинацию препаратом AstraZeneca.