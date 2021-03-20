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Суд в США приговорил россиянина Медведева к десяти годам тюрьмы за киберпреступления

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Суд в американском штате Невада приговорил гражданина РФ Сергея Медведева к десяти годам тюрьмы за киберпреступления, сообщает Минюст США.

Согласно материалам обвинения, россиянин основал Infraud Organization, вместе с украинцем Святославом Бондаренко в ноябре 2010 года.

"От Infraud Organization пострадали миллионы человек во всех 50 штатах США. Ее деятельность привела к финансовым потерям в $568 млн", - отмечается в пресс-релизе американского Минюста.

Вторым фигурантом дела в суде был гражданин Северной Македонии. Его приговорили к пяти годам тюремного заключения.

Infraud Organization занималась покупкой и продажей незаконно полученных данных: к примеру, информацией о банковских картах, о документах. Также она занималась торговлей вредоносными компьютерными программами.

В июне 2020 года Медведев признал себя виновным. Деятельность его компании была прекращена правоохранительными органами США в феврале 2018 года.

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