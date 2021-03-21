Саммит ЕС из-за распространения COVID-19 в Европе пройдет онлайн

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Саммит Европейского союза, который должен состояться 25-26 марта в Брюсселе, будет проходить в режиме видеоконференции из-за роста числа выявленных заражений COVID-19, заявил в воскресенье представитель ЕС.

Председатель Евросоюза Шарль Мишель принял решение провести саммит в онлайн-режиме, сославшись на "всплеск случаев заболевания COVID-19 в государствах-членах Союза", сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс в твиттере.

.@eucopresident has decided to a videoconference for the March #EUCO following the surge of #COVID19 cases in member states.



The president will in the meantime continue consultations with all leaders.



Details on logistics will follow shortly. — Barend Leyts (@BarendLeyts) March 21, 2021

В ходе третьей волны распространения коронавируса в Европе ежедневно растет число инфицированных, в том числе более опасными вариантами коронавируса.

Как сообщают СМИ, лидеры 27 государств ЕС должны были лично обсудить вопросы ускорения вакцинации во всех странах блока, а также экономику и отношения с Турцией и Россией. В то же время, по мнению источников, повестка дня может быть сокращена, так как виртуальные встречи ограничивают возможности дискуссий и принятия решений.