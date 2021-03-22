Почти 20 тысяч человек в Австралии эвакуировали из-за наводнения
Наводнение стало сильнейшим за последние полвека
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU -Проливные дожди вдоль восточного побережья Австралии привели к сильнейшему за последние 60 наводнению в ряде районов, сообщили власти в понедельник.
По их информации, около 18 тыс. человек уже были эвакуированы из опасных низменных районов на побережье. Поскольку синоптики не исключают, что ливни продолжатся до среды, число эвакуированных может вырасти на тысячи.
Премьер-министр самого густонаселенного штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян заявила, что ситуация оказалась хуже, чем ожидалось изначально.
"Я не знаю ни одного случая в истории государства, когда у нас были бы такие экстремальные погодные условия в такой быстрой последовательности в середине пандемии", - сказала Бережиклян, отметив, что впереди "очень трудная неделя".
Власти заявили, что в некоторых местах в западных районах штата наводнение является самым масштабным с 1961 года.
На кадрах в телерепортажах и в социальных сетях видно, как быстро движущаяся масса воды разрушает дома, дороги, ломает деревья и повреждает дорожную инфраструктуру. Аварийные службы оценивают общее количество поврежденных домов "в сотни".
There are major floods at the fringe of Sydney, Australia— Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) March 21, 2021
NSW's Premier just warned parts of the state were experiencing a "one in 100-year event"
How many "one in 100-year events" do we need each year for Australia to free itself from the clutches of coal, oil & gas?#climate pic.twitter.com/3JYPBCrjok
Несколько крупных дорог по всему штату закрыты, многие школы отменили занятия на понедельник.
По сообщениям СМИ, экстремальные погодные условия повлияли на распространение австралийской вакцины от COVID-19 по всему Новому Южному Уэльсу, нарушив планы страны по доставке первых доз почти 6 млн человек в течение следующих нескольких недель.