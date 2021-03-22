Почти 20 тысяч человек в Австралии эвакуировали из-за наводнения

Наводнение стало сильнейшим за последние полвека

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU -Проливные дожди вдоль восточного побережья Австралии привели к сильнейшему за последние 60 наводнению в ряде районов, сообщили власти в понедельник.

По их информации, около 18 тыс. человек уже были эвакуированы из опасных низменных районов на побережье. Поскольку синоптики не исключают, что ливни продолжатся до среды, число эвакуированных может вырасти на тысячи.

Премьер-министр самого густонаселенного штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян заявила, что ситуация оказалась хуже, чем ожидалось изначально.

"Я не знаю ни одного случая в истории государства, когда у нас были бы такие экстремальные погодные условия в такой быстрой последовательности в середине пандемии", - сказала Бережиклян, отметив, что впереди "очень трудная неделя".

Власти заявили, что в некоторых местах в западных районах штата наводнение является самым масштабным с 1961 года.

На кадрах в телерепортажах и в социальных сетях видно, как быстро движущаяся масса воды разрушает дома, дороги, ломает деревья и повреждает дорожную инфраструктуру. Аварийные службы оценивают общее количество поврежденных домов "в сотни".

There are major floods at the fringe of Sydney, Australia



NSW's Premier just warned parts of the state were experiencing a "one in 100-year event"



How many "one in 100-year events" do we need each year for Australia to free itself from the clutches of coal, oil & gas?#climate pic.twitter.com/3JYPBCrjok — Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) March 21, 2021

Несколько крупных дорог по всему штату закрыты, многие школы отменили занятия на понедельник.

По сообщениям СМИ, экстремальные погодные условия повлияли на распространение австралийской вакцины от COVID-19 по всему Новому Южному Уэльсу, нарушив планы страны по доставке первых доз почти 6 млн человек в течение следующих нескольких недель.