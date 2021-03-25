На Украине медики выявили почти 600 побочных реакций на COVID-вакцины

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - На Украине зафиксировано почти 600 побочных реакций на вакцинацию, три из них требовали медицинского наблюдения, сообщил замминистра здравоохранения страны Игорь Иващенко.

"В настоящее время зафиксировано 587 легких случаев побочных реакций на вакцинацию - головная боль, временное повышение температуры и усталость. Это предусмотренные реакции, которые только подтверждают, что вакцина работает. Также зафиксировано три случая, когда пациентам, получившим вакцину, необходимо было временное наблюдение врачей", - сказал он на пресс-брифинге в Киеве в четверг

Замминистра добавил, что летальный случай в Одесской области будет расследован в соответствии с протоколами Минздрава.

Тем не менее Иващенко считает, что преимущества использования вакцины AstraZeneca значительно превышают потенциальные риски ее использования.

"Об этом сообщило Европейское медицинское агентство в результате анализа сообщений об образовании тромбов у вакцинированных. Комитет по оценке рисков провел анализ и пришел к выводу, что нет доказательств связи между фактами прививки и увеличения риска образования тромбов у людей, получивших вакцину",- сказал он.

Накануне, 24 марта, в Минздраве сообщили, что смерть военнослужащей в Черноморском (Одесская область) после вакцинации от COVID-19 наступила в результате острых расстройств кровообращения.

21 марта женщина получила прививку от COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca. Она входила в приоритетную группу вакцинации, противопоказаний к введению препарата, а именно аллергии к любому из его компонентов, у военнослужащей не было.