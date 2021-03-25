США захотели договориться с талибами об отсрочке вывода войск из Афганистана

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена изучает возможности договоренностей с движением "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) о продлении срока пребывания американских войск в Афганистане, сообщил председатель Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.

Соглашением между Вашингтоном и талибами от февраля 2020 года предусмотрено, что все американские военные должны покинуть территорию Афганистана до 1 мая 2021 года.

"То, что администрация Байдена хочет сделать, - это провести переговоры (о выводе - ИФ) после 1 мая, а затем, по крайней мере, изучить, изменили ли Талибы свой подход", - сказал Смит, выступая на форуме журнала Foreign Policy.

По его словам, талибы "борются с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) почти так же, как они борются с афганским правительством".

Законодатель сообщил, что говорил на эту тему с советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и министром обороны Ллойдом Остином.

"Я думаю, что есть общее ощущение, что 1 мая - это слишком рано, просто с точки зрения логистики. У нас (...) около 3,5 тыс. военнослужащих в Афганистане, у наших союзников - около 7 тыс. Вы не можете вывести более 10 тыс. солдат каким-либо образом за шесть недель", - сказал он.

Смит выразил сомнение в том, что талибы могут огласиться на американские предложения о продлении сроков пребывания.

"Может ли измениться их позиция относительно американского присутствия? Сомневаюсь. Но, я думаю, что администрация считает, что это заслуживает обсуждения", - сказал он.

Ранее по итогам визита в Афганистан Остин заявил журналистам, что решение о выводе американских войск из Афганистана остается за президентом Байденом.