Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:47Заразились
на 24.03В России 4 483 471+8 861В мире 124 202 136+524 075

США захотели договориться с талибами об отсрочке вывода войск из Афганистана

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена изучает возможности договоренностей с движением "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) о продлении срока пребывания американских войск в Афганистане, сообщил председатель Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.

Соглашением между Вашингтоном и талибами от февраля 2020 года предусмотрено, что все американские военные должны покинуть территорию Афганистана до 1 мая 2021 года.

"То, что администрация Байдена хочет сделать, - это провести переговоры (о выводе - ИФ) после 1 мая, а затем, по крайней мере, изучить, изменили ли Талибы свой подход", - сказал Смит, выступая на форуме журнала Foreign Policy.

По его словам, талибы "борются с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) почти так же, как они борются с афганским правительством".

Законодатель сообщил, что говорил на эту тему с советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и министром обороны Ллойдом Остином.

"Я думаю, что есть общее ощущение, что 1 мая - это слишком рано, просто с точки зрения логистики. У нас (...) около 3,5 тыс. военнослужащих в Афганистане, у наших союзников - около 7 тыс. Вы не можете вывести более 10 тыс. солдат каким-либо образом за шесть недель", - сказал он.

Смит выразил сомнение в том, что талибы могут огласиться на американские предложения о продлении сроков пребывания.

"Может ли измениться их позиция относительно американского присутствия? Сомневаюсь. Но, я думаю, что администрация считает, что это заслуживает обсуждения", - сказал он.

Ранее по итогам визита в Афганистан Остин заявил журналистам, что решение о выводе американских войск из Афганистана остается за президентом Байденом.

США Афганистан Талибан

Новости

Премьер Японии навал пуски ракет в КНДР угрозой региональной безопасности

Премьер Японии навал пуски ракет в КНДР угрозой региональной безопасности

Сеул сообщил о запуске неопознанного снаряда со стороны КНДР

ЕС и США договорились координировать действия в отношении России

ЕС и США договорились координировать действия в отношении России

Канада ввела санкции против девяти официальных лиц РФ из-за Навального

Канада ввела санкции против девяти официальных лиц РФ из-за Навального

НАТО предложило расширить число участников соглашений по контролю над вооружениями

Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без соблюдения карантина

Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без соблюдения карантина

Меркель отменила решение о пасхальном карантине

Меркель отменила решение о пасхальном карантине

Борисов заявил, что США запрещают поставки в РФ всей высокотехнологичной продукции

Борисов заявил, что США запрещают поставки в РФ всей высокотехнологичной продукции

Китай: разрушение старых иллюзий

Китай: разрушение старых иллюзий
Пандемия коронавируса

В Индии обнаружили новый штамм COVID с двойной мутацией

В Индии обнаружили новый штамм COVID с двойной мутацией
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');