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Три пункта пропуска беженцев возобновили работу в Сирии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Два пункта пропуска беженцев "Серакиб" и "Мизнас" в Идлибской зоне деэскалации и пункт пропуска "Абу-Азейдин" в районе Алеппо возобновили работу спустя год после закрытия, сообщил журналистам председатель департамента здравоохранения сирийской провинции Алеппо Абу Сейф ан-Нар.

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"Мы готовы с русскими друзьями принимать беженцев, готовы оказать им первую необходимую медицинскую помощь. Можем их эвакуировать в город Алеппо для срочного оказания помощи там", - сказал ан-Нар. Он добавил, что рядом с пунктом пропуска организован медицинский пост, а все заграждения на дорогах планируют убрать к концу недели.

Российские военные совместно с сирийскими коллегами и местными властями в начале 2020 года создали три гуманитарных коридора в Идлибской зоне деэскалации, чтобы защитить гражданское население от боевых действий активизировавшихся вооруженных группировок. Пункты пропуска перестали работать, когда боевики блокировали выход беженцев жестким карантином из- за пандемии нового коронавируса.

В палаточных лагерях Идлиба сейчас остаются около 2 тыс. мирных жителей.

Алеппо Сирия РФ

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