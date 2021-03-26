Росатом в ближайшие месяцы представит ТЭО проектов экспорта водорода в Японию

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" в ближайшие месяцы представит технико-экономическое обоснование (ТЭО) проектов по экспорту водорода в Японию и по поезду на водородном топливе, сообщил в ходе онлайн вебинара вице-президент "Русатом Оверсиз" (структура госкорпорации) Антон Москвин.

"Мы чуть больше года занимаемся разработкой ТЭО организации железнодорожного сообщения на острове Сахалин с применением водородных технологий. "Росатом" там отвечает за создание инфраструктуры водородной, производства водорода и обеспечения заправки поездов. Думаю, что в ближайшие пару месяцев, не хочу забегать вперед, но по ожиданиям, в ближайшие пару месяцев мы объявим о результатах", - сказал топ-менеджер.

Москвин сообщил, что ГК "Росатом" находится на финальной стадии разработок и пообещал в течение месяца или двух объявить о результатах. Он также добавил, что "Росатом" ведет большую работу по этой тематике с Францией, Германией, Кореей и еще с несколькими странами Евросоюза. "Открыты к партнерствам, готовы обсуждать различные проекты", - добавил он.

ГК "Росатом" подписал соглашение о разработке ТЭО организации цепочки поставок водорода из России в Японию в 2019 году.