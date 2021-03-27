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В МИД РФ отметили необходимость продолжения диалога по Закавказью

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что "больших прорывов" в ходе состоявшегося в Женеве 52-го раунда международных дискуссий по Закавказью не было, однако диалог в рамках этого формата необходимо продолжать.

"Вопросы, в основном, у нас одни и те же - неприменение силы, безопасность региона. Стороны представили свои позиции, которые не изменились. Больших прорывов у нас не было. Несмотря на это, важно продолжать эти встречи, исходя из того, что это единственное пространство, где мы нормально и спокойно говорим", - сказал Руденко грузинским журналистам в Женеве в пятницу вечером.

Он вновь отметил, что конкретных результатов переговоры не принесли, однако выразил надежду, что встречи продолжатся.

"К сожалению, в прошлом году из-за пандемии встречи были приостановлены, но сейчас, думаю, сохраняем темп и динамику", - сказал замглавы российского МИД.

Он сообщил, что следующую встречу планируется провести в июне текущего года.

Между тем, в МИД Грузии 52-ой раунд международных Женевских дискуссий по Закавказью назвали сложным.

Внешнеполитическое ведомство Абхазии выразило озабоченность в связи с углублением военно-технического сотрудничества Грузии с США и НАТО.

МИД РФ Андрей Руденко Закавказье Грузия Абхазия

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