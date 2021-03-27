Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
на 27.03В России 4 510 744+8 885В мире 126 134 292+642 557

Иран и Китай подписали соглашение о партнерстве сроком на 25 лет

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Главы МИД Ирана и Китая Джавад Зариф и Ван И подписали в субботу в Тегеране соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами сроком на 25 лет, сообщает иранский телеканал Press TV.

Соглашением предусмотрено развитие отношений двух стран по 20 различным направлениям, в частности в сферах политики, сотрудничества исполнительных властей, в культурной, юридической, оборонной сферах, в области безопасности, а также по региональным и международным проблемам.

По словам Ван И, отношения Китая и Ирана носят постоянный и стратегический характер и не зависят от сиюминутной ситуации.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде напомнил, что впервые тема этого соглашения была затронута в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина в Тегеран в 2016 году.

По его словам, в соглашении учтены экономические аспекты сотрудничества двух стран и участие Ирана в инициативе "Один пояс - один путь".

Иран Китай

Новости

Власти Украины отзовут лицензии на недропользование у 19 компаний

Милиция подтвердила задержания на акциях в Минске

Актрису с режиссером фильма о космосе решили отправить на МКС в сентябре

Сообщения о состоянии Навального обеспокоили британский МИД

Сообщения о состоянии Навального обеспокоили британский МИД

Очевидцы сообщили о задержаниях в преддверии акции оппозиции в Минске

Очевидцы сообщили о задержаниях в преддверии акции оппозиции в Минске

В столицу Белоруссии ввели спецтехнику перед акцией оппозиции

Контейнеровоз Ever Given немного сдвинулся с места

Контейнеровоз Ever Given немного сдвинулся с места

Четверо граждан Турции пострадали при взрыве в доме в Новой Москве

Четверо граждан Турции пострадали при взрыве в доме в Новой Москве
Пандемия коронавируса

Казахстан договорился о поставках вакцин "Спутник Лайт" и Sinovac

Что случилось этой ночью: суббота, 27 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');