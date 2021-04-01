РФ не планирует создавать с Китаем военный союз по аналогии с НАТО

Москва и Пекин также не намерены давать совместный ответ на санкции Запада, заявил Лавров

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Китай не намерены предпринимать совместные ответные действия на санкции Запада, не нуждаются в создании военного союза по аналогии с НАТО, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конкретных "козней" в ответ на то, что делается в отношении нас, не планируем и не будем. Не думаю, что будем синхронизировать наши ответы на санкционные "выходки", предпринимаемые в отношении Китая и России", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Говоря о возможности заключения между Россией и Китаем военного союза, министр напомнил, что в одном из совместных документов на высшем уровне "подчеркнуто, что наши отношения не являют собой военный союз, эту цель мы не преследуем".

"Военный союз в его классическом понимании мы видим на примере НАТО, такого союза нам не надо", - подчеркнул глава МИД РФ.

Он отметил, что НАТО принадлежит к союзам эпохи "холодной войны", а он бы предпочел "сейчас мыслить категориями современной эпохи, когда формируется многополярность".

"В этом смысле наши отношения с Китаем совсем другие, нежели отношения классического военного союза. Может быть, они даже более близкие в определенном смысле", - заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что уровень сотрудничества России и Китая "продолжает качественно укрепляться", а в настоящий момент готовится очередной документ, который будет подписан президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, посвященный 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. "Наш стратегический договор будет продлен", - сообщил Лавров.