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Антирекорд по суточному приросту COVID-19 зафиксирован на Украине

Антирекорд по суточному приросту COVID-19 зафиксирован на Украине
Фото: Evgen Kotenko/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 19 893 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших - 10 287 человек, умерли 433 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 5 040 человек; летальных случаев - 433; выздоровело - 10 287 человек", - написал Степанов в своем фейсбуке в пятницу утром.

Нынешний суточный прирост является рекордным с начала пандемии. Предыдущий был зафиксирован 26 марта и составлял 18 132 новых случая.

Днем ранее, 1 апреля, сообщалось о 17 569 новых случаях, 31 марта фиксировали 11 226 новых случаев инфицирования COVID-19, 30 марта сообщалось о 10 533 новых случаях, 29 марта - о 8 346, 28 марта - о 11 932, 27 марта - о 17 424 новых случаях инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 711 630 человек, 33 679 пациентов скончались, 1 333 370 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

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Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия
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