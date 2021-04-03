Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:51Заразились
на 02.04В России 4 563 056+8 792В мире 130 146 051+538 508

На Украине впервые выявили более 20 тыс. случаев коронавируса за сутки

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - По состоянию на утро субботы на Украине зафиксирован 20 341 новый случай инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Этот показатель стал новым антирекордом для страны.

По данным украинского Минздрава, за сутки 9,1 тыс. человек выздоровели, умерли 396 пациентов. Госпитализированы за прошедшие сутки более 5 тыс. человек. Среди заболевших 809 детей и 473 медработника.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 731 971 человек, 34 075 пациентов скончались, 1 342 536 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.

Накануне было зафиксировано 19 893 новых случая COVID-19.

Хроника коронавируса. Апрель.

8
Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия1 марта. Палестинский медицинский работник отдыхает в клинике ближневосточного агентства ООН в городе Газа.1 марта. Сотрудники скорой помощи везут пациента с COVID-19 в государственную больницу Base Publico Hospital в Бразилиа.1 марта. Вакцинация людей старше 75 лет препаратом Pfizer-BioNTech началась в Южной Корее. 1 марта. Калифорния ослабила карантинные ограничения.1 марта. Работа госпиталя для пациентов с COVID-19 в экспоцентре "Сокольники" в Москве. 1 марта. В индийском штате Западная Бенгалия зарегистрировано 982 новых случая заболевания COVID-19 и 2 случая смерти.1 марта. Подготовка избирательных участков накануне досрочного голосования на выборах мэра Сеула.
Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия
Хроника 09 января 2020 года – 03 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Украина Коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 3 апреля

В ЛНР заявили об артобстреле со стороны ВСУ

В ЛНР заявили об артобстреле со стороны ВСУ

Байден отменил санкции против сотрудников Международного уголовного суда

Байден отменил санкции против сотрудников Международного уголовного суда

Полицейский погиб в результате инцидента у Капитолия в Вашингтоне

Шпионивший в пользу РФ итальянский военный сделал фото сотен документов

ФБР объявило в розыск россиянина Коршунова

ФБР объявило в розыск россиянина Коршунова

Украина передумала запрещать импорт газетной бумаги из РФ

Байден заверил Зеленского в поддержке Украины перед лицом "агрессии России"

Байден заверил Зеленского в поддержке Украины перед лицом "агрессии России"

Байден проведет телефонный разговор с Зеленским 2 апреля

Инвесторы вывели миллиард фунтов из фондов акций британских компаний в феврале

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');