На Украине впервые выявили более 20 тыс. случаев коронавируса за сутки

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - По состоянию на утро субботы на Украине зафиксирован 20 341 новый случай инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Этот показатель стал новым антирекордом для страны.

По данным украинского Минздрава, за сутки 9,1 тыс. человек выздоровели, умерли 396 пациентов. Госпитализированы за прошедшие сутки более 5 тыс. человек. Среди заболевших 809 детей и 473 медработника.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 731 971 человек, 34 075 пациентов скончались, 1 342 536 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.

Накануне было зафиксировано 19 893 новых случая COVID-19.