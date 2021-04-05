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Не менее пяти человек погибли после крушения парома в Бангладеш

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Паром, перевозивший около 50 пассажиров, столкнулся с грузовым судном и затонул в реке Шиталакшья в Бангладеш, сообщают местные СМИ.

В результате крушения, по меньшей мере, пять человек погибли и многие числятся пропавшими без вести.

По данным представителя полиции Кабира Хоссейна, паром, отправившийся из города Нараянгандж, следовал в Муншиганд.

"Операция по поиску пропавших продолжается", - сказал он, добавив, что некоторым пассажирам удалось доплыть до берега.

Отмечается, что паром был переполнен. Люди спешили вернуться домой в связи с тем, что правительство объявило о недельном локдауне из-за всплеска случаев COVID-19 в стране, который начинается 5 апреля.

Бангладеш

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