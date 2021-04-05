Тихановской заблокировали счет в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская Фото: АР/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что ее банковский счет в Белоруссии заблокирован.

В ее телеграм-канале сообщается, что Тихановская обратилась в Беларусбанк, чтобы узнать, по какой причине заблокирован ее счет. Там также говорится, что сотрудница банка озвучила следующую причину: "В рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям".

В пресс-службе экс-кандидата уточнили, что единственным доходом, который приходил на этот счет в последнее время, была социальная пенсия ребенку-инвалиду до 18 лет - Br223 (менее $85 - ИФ) в месяц.

Ранее член президиума Координационного совета Павел Латушко также заявил, что банк в Белоруссии заблокировал его расчетный счет.

Комитет государственной безопасности Белоруссии включил Тихановскую, Латушко, а также еще 15 граждан страны в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.