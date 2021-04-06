МВД Франции не нашло подтверждений вип-ужинов членов кабмина

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Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что, по его данным, члены правительства не принимали участие в тайных ужинах в ресторанах во время действия ограничений из-за COVID-19.

"Насколько мне известно, министров среди гостей не было", - сказал Дарманен в эфире радиостанции Europe 1.

По словам Дарманена, если все же кто-то из членов правительства принимал участие в этих вечеринках, то он "не соответствует занимаемой должности".

Ранее парижская прокуратура приступила к проверке сообщений о том, что некоторые министры проводили ужины в люксовых ресторанах, когда на подобные мероприятия в стране действует запрет из-за пандемии коронавируса COVID-19. Скандал разгорелся сюжета телеканала М6 на эту тему.

Популярный во Франции шеф-повар Филипп Этчебест раскритиковал владельцев ресторанов, проводивших в своих ресторанах подобные вечеринки для вип-посетителей. Он назвал подобные мероприятия "глупыми и достойными сожаления". Этчебест напомнил, что подавляющее большинство ресторанов страны соблюдают антикоронавирусные ограничения, а те, кто их нарушает, бросают тень и на законопослушных коллег.

Рестораны во Франции закрыты с октября в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.