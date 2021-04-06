Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:00Заразились
на 06.04В России 4 597 868+8 328В мире 131 813 638+492 075

Финал конкурса "Миссис Шри-Ланка" завершился срывом короны с победительницы

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Конкурс красоты на Шри-Ланке завершился стычкой и скандалом, сообщает "Би-би-си".

Титул "Миссис Шри-Ланка" получила Пушпика Де Силва, но победительница 2019 года сорвала с нее корону в прямом эфире. Каролин Джурие заявила, что Де Силва не может быть обладательницей титула, поскольку находится в разводе.

Прямо на сцене она силой сняла корону с Де Силва и передала одной из вице-миссис. Победительница в слезах покинула сцену.

Она также написала в своем фейсбуке, что после инцидента ей пришлось ехать в больницу, так как она получила травмы. Де Силва намерена подать иск в связи с произошедшим.

Организаторы конкурса позднее сообщили, что корону вернули Пушпике Де Силва и ей были принесены извинения. По правилам конкурса участвовать в нем могут только замужние женщины. Де Силва рассталась с мужем, но они не разведены официально.

"Би-би-си" отмечает, что Джурие была допрошена полицией.

Шри-Ланка

Новости

Суд в Ереване оправдал экс-генсека ОДКБ по делу о свержении конституционного строя

Суд в Ереване оправдал экс-генсека ОДКБ по делу о свержении конституционного строя

МВД Франции не нашло подтверждений вип-ужинов членов кабмина

МВД Франции не нашло подтверждений вип-ужинов членов кабмина
Пандемия коронавируса

Президент Казахстана привился от коронавируса "Спутником V"

Президент Казахстана привился от коронавируса "Спутником V"

В Дубае арестовали россиянина за съемку голых девушек на балконе отеля

В Дубае арестовали россиянина за съемку голых девушек на балконе отеля

Зеленский заявил, что только НАТО может остановить конфликт в Донбассе

Зеленский заявил, что только НАТО может остановить конфликт в Донбассе

МИД РФ разочарован реакцией Запада на действия Киева в Донбассе

Источник узнал о краткой встрече Лаврова и Керри в Дели

Источник узнал о краткой встрече Лаврова и Керри в Дели
Пандемия коронавируса

Число случаев COVID в мире превысило 131,7 млн, число жертв - 2,86 млн

МИД РФ предупредил о последствиях санкций против властей Мьянмы

Что случилось этой ночью: вторник, 6 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');