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В Великобритании заработал новый орган контроля за интернет-гигантами

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Великобритания создала новый регулирующий орган, который займется вопросами антиконкурентного поведения среди крупнейших в мире технологических компаний.

Новый орган, получивший название Подразделение цифровых рынков (The Digital Markets Unit, DMU), будет следить за тем, чтобы такие интернет-гиганты, как Facebook Inc. и Google, не использовали свое доминирующее положение на рынке для подавления конкуренции, говорится в сообщении на сайте британского правительства.

О создании этой структуры было объявлено в прошлом году, но официально она заработала в минувший вторник, хотя и с ограниченными полномочиями. DMU не сможет налагать штрафы, пока парламент не одобрит законодательство, регламентирующее его контрольно-надзорные полномочия, что ожидается в следующем году. Тем временем ведомство набирает персонал и должно начать разработку юридически обязывающего кодекса поведения для компаний.

DMU будет входить в структуру Управления по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA). Возглавлять подразделение будет Уилл Хэйтер, который до этого также работал в регулирующих органах, а на протяжении большей части последнего года занимался выходом Великобритании из ЕС.

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