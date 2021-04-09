Жителей Сент-Винсента эвакуируют из-за угрозы извержения вулкана

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Сент-Винсент и Гренадин Ральф Гонсалвес издал в четверг распоряжение об эвакуации местных жителей после нескольких дней повышенной сейсмической активности.

"Я издал приказ об эвакуации всех жителей, проживающих в красных зонах на северо-востоке и северо-западе острова. Всех жителей просят немедленно принять соответствующие меры для обеспечения их безопасности и безопасности их семей", - сообщил Гонсалвес в твиттер.

Ранее Национальная организация по управлению чрезвычайными ситуациями страны сообщила, что наблюдаются признаки неминуемого извержения вулкана Суфриер.

Организация также сообщила, что к острову направляется круизный лайнер Royal Caribbean, чтобы помочь в эвакуации.

Самое разрушительное извержение Суфриера произошло в 1902 году, когда, по данным The Guardian, погибло около 1 тыс. 600 человек. Его последнее извержение произошло в апреле 1979 года.