Вулкан Суфриер покрыл пеплом карибский остров Сент-Винсент

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Произошло еще одно извержение вулкана на карибском острове Сент-Винсент, после которого было отключено электричество и водоснабжение, сообщает BBC News.

Первое извержение произошло в пятницу и покрыла остров слоем пепла. Около 16 000 человек покинули свои дома после изданного в четверг распоряжением об эвакуации местных жителей из-за повышенной сейсмической активности.

Ученые предупредили, что извержения могут продолжаться в течение нескольких дней и даже недель.

Национальная организация по чрезвычайным ситуациям NEMO написала в твиттере: "Массовое отключение электроэнергии после очередного извержения вулкана Суфриер. Молнии, гром и грохот."

Massive power outage following another explosive event at La Soufriere Volcano. Lightning, thunder and rumblings. Majority of the country out of power and covered in ash #lasoufriereeruption2021 #explosion # rumblings #poweroutage # — NEMO SVG (@NEMOSVG) April 11, 2021

Пепел начал твердеть после ночных ливней, и многие дома все еще остаются без воды и электричества, сообщает NEMO. Премьер-министр Ральф Гонсалвеш заявил, что водоснабжение на большей части острова отключено, а воздушное пространство закрыто из-за дыма и шлейфов вулканического пепла, движущихся через атмосферу.

Силы обороны Барбадоса были развернуты в Сент-Винсенте для оказания гуманитарной помощи в рамках миссии по реагированию на стихийные бедствия, сообщило Карибское Агентство по чрезвычайным ситуациям.