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Производитель "сатанинских кроссовок" отозвал их из продажи

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Производитель скандальных кроссовок с человеческой кровью MSCHF, согласилась отозвать их из продажи. Об этом сообщает BBC News.

Компания Nike говорит, что творческий коллектив, который сделал "кроссовки Сатаны", согласился отозвать созданную партию обуви в рамках юридического урегулирования. Условия соглашения позволят MSCHF выкупить обувь обратно по первоначальной розничной цене.

Кроссовки стоимостью $ 1018 (78.488 руб.) - это обновленные кроссовки Nike Air Max 97s, которые якобы содержат каплю человеческой крови в подошвах. Было изготовлено всего 666 пар, и все, кроме одной, были отправлены покупателям. Компания MSCHG предложит клиентам полный возврат денег, чтобы изъять обувь из обращения, сказал Nike.

MSCHF выпустила кроссовки без разрешения Nike.

"Nike не имеет никакого отношения к обуви Сатаны или обуви Иисуса", - говорится в заявлении Nike.

Скандальные кроссовки были произведены Бруклинским коллективом в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X, который оставил последнюю пару. MSCHF сказал, что сохранит последнюю пару обуви. На прошлой неделе MSCHF продала черно-красные туфли меньше чем за минуту.

После этого Nike подала в суд на MSCHF, утверждая, что "кроссовки Сатаны, вероятно, вызовут путаницу и создадут ошибочную ассоциацию" между продуктами компании MSCHF и компании Nike. Но MSCHF ответила, что обувь была "индивидуально пронумерованными произведениями искусства". Суд удовлетворил требование компании Nike.

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