Задержан лидер партии "Белорусский народный фронт" Костусев

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Задержан председатель партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) Григорий Костусев. Об этом сообщается в фейсбуке партии.

По данным соратников Костусева, он находится в СИЗО КГБ.

Родственники политика подтвердили факт задержания изданиям "Наша Нива" и Onliner. "Интерфакс" на данный момент не располагает комментарием правоохранительных органов по этому поводу.

Ранее председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель, описывая предполагаемые сценарии развития протестов 25-27 марта в Минске, упоминал Костусева.

"Нам достоверно известно, что в период 25-27 числа (марта - ИФ) будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране. Сценарий разрабатывается за рубежом с причастностью лиц, которые в свое время покинули нашу территорию. Он предусматривает, что крайними по этому сценарию будут известные в оппозиции лица Костусев, (Юрий - ИФ) Губаревич и некоторые другие, а также так называемые координаторы домовых чатов", - рассказал Тертель.

В свою очередь Tut.by напоминает, что БНФ входит в оргкомитет по организации "Чернобыльского шляха" - ежегодного шествия белорусской оппозиции, которое проводится 26 апреля - в день аварии на Чернобыльской АЭС. Заявка на проведение акции в 2021 году была подана в Мингорисполком 9 апреля.

Партия БНФ - старейшая оппозиционная партия Белоруссии.