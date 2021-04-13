В Белоруссии временно запретили ввоз и продажу продукции Nivea

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Временная мера по запрету ввоза и обращения отдельных товаров Nivea введена в Белоруссии. Соответствующее постановление подписал 6 апреля главный государственный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко.

"Специалисты санэпидслужбы выявили ряд нарушений, касающихся, в том числе, продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции", - говорится в телеграм-канале Минздрава Белоруссии во вторник.

В Минздраве Белоруссии сообщили, что по отдельным наименованиям продукции Nivea установлено несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" в части маркировки.

Между тем ранее бренд "Nivea Men" заявил, что откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею 2021 года, если турнир состоится в Минске. Следом за ними подобные заявления сделали немецкая компания Liqui Moly и автомобильный производитель Skoda. Впоследствии совет IIHF перенес чемпионат из Минска. А в начале марта продажи автомобилей Skoda Rapid в Белоруссии были приостановлены: Госстандарт нашел нарушения в документации.