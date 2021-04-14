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Ученые подтвердили, что "человек прямоходящий" жил на территории Кении

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Ученые подтвердили датировку фрагмента черепа Homo erectus (человека прямоходящего), найденного на севере Кении в 1974 году, сообщает Американский музей естественной истории.

Отмечается, что этот фрагмент стал одним из древнейших свидетельств присутствия человека прямоходящего в Африке –древнее был только череп, найденный в Южной Африке, имевший возраст 2 млн лет.

Под руководством палеонтолога музея Эшли Хэммонд ученые изучили отчеты и фотографии, сделанные в 1974 году, комбинируя эти данные со спутниковыми снимками и аэрофотоснимками, чтобы точно определить местность.

В итоге исследователи убедились, что череп не был привнесен из более поздних слоев, например, потоками воды, подтвердив тем самым первоначальный возраст окаменелости.

Во время полевых работ при содействии студентов и сотрудников полевой школы Кооби Фора были обнаружены два новых образца гоминина (Homininae) в пределах 50 метров от реконструированного места находки черепа – часть таза и кость стопы, которые, возможно, принадлежали тому же человеку, чей череп был найден почти 50 лет назад, хотя доказать это сейчас невозможно.

"Тем не менее, они могут быть самыми ранними посткраниальными – "ниже головы" – образцами, обнаруженными для H. Erectus", - говорится в сообщении.

Исследователи также собрали окаменелые зубы других видов позвоночных, в основном, млекопитающих, из этого района. Установлено, что этот ранний H. erectus жил на открытой местности вблизи водоема, фауна здесь была представлена, главным образом, травоядными животными.

США Кения

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