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СВР сообщила, что спецслужбы стран НАТО рекомендовали своим властям не обвинять РФ в инциденте в Лейпциге

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Спецслужбы страны НАТО информировали свои власти об отсутствии малейших доказательств причастности России к инциденту в аэропорту Лейпцига, заявили во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"По имеющимся у СВР надежным данным, спецслужбы натовских государств, изучившие обстоятельства инцидента, информировали национальные власти об отсутствии даже малейших доказательств причастности России. Напротив, указывалось на многочисленные признаки "украинского следа". Госструктурам рекомендовалось воздержаться от однозначных, а тем более публичных, заявлений о вине Москвы", - говорится в заявлении пресс-бюро.

Там отметили, что " такая осторожная позиция союзников не устроила руководство ФРГ": "Немецкие власти, несмотря на предупреждения натовских спецслужб, предпочли выдвинуть огульные обвинения в адрес России. Основная причина - обосновать "мегазатраты" на милитаризацию Германии в рамках бюджета на 2027 год".

"Как показало дальнейшее развитие событий, немецкий избиратель не столь наивен. Итоги выборов в федеральной земле Саксония-Анхальт 6 сентября показали, что антироссийская провокация властей не сработала. Предстоящие 20 сентября выборы в Мекленбурге - Передней Померании и Берлине станут еще одним испытанием для (канцлера ФРГ Фридриха - ИФ) Мерца", - подчеркнули в СВР.

Там также отметили, что, по поступающей в СВР информации, "многие на Западе лишь делают вид, что верят руководству Германии, которое голословно возложило на Россию вину за недавний "дроновый инцидент" в аэропорту немецкого Лейпцига".

"На публику союзники транслируют "полную солидарность" с Берлином, якобы ставшим "жертвой российской провокации". Однако "за кулисами" все выглядит совсем иначе", - заявили в пресс-бюро.

В августе в аэропорту Лейпцига обнаружили начиненный взрывчаткой БПЛА. Власти ФРГ позднее заявили, что считают РФ ответственной за этот инцидент. В связи с этим было решено закрыть генконсульство РФ в Бонне и Русский дом в Берлине.


НАТО Лейпциг СВР Германия
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