Политики считают, что фон дер Ляйен предстоит "балансировать на лезвии бритвы"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - СМИ, освещающие политику ЕС, обсуждают предстоящий 16 сентября в Европарламенте (ЕП) программный доклад председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о состоянии Евросоюза и указывают на сложность ситуации, в которой ей придется излагать свои идеи на новый политический год.

"В этом году выступление будет напоминать хождение по канату над жерлом вулкана", - приводит во вторник Politico слова председателя парламентского комитета ЕП по международной торговле Бернда Ланге.

Как пишет издание со ссылкой на чиновников ЕС и депутатов ЕП, главе ЕК "предстоит пройти по лезвию бритвы", ей придется "балансировать между жесткой риторикой по вопросам миграции и обещаниями сохранить "зеленые" нормы, пытаясь при этом удержать хрупкую коалицию в Европейском парламенте".

Для принятия законов и удержания власти председатель Еврокомиссии опирается на "шаткое согласие между правоцентристским и левоцентристским политическими блоками".

Politico отмечает, что в последнее время эта коалиция демонстрирует признаки того, что она дала трещину, и критики с обеих сторон зала заседаний будут внимательно изучать речь фон дер Ляйен "в поисках признаков "предательства".

Лидер фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" Ираче Гарсиа Перес в письме, направленном по случаю выступления главы ЕК, предупредила, что левоцентристы могут отозвать свою поддержку, если фон дер Ляйен откажется от обязательств по "зеленой" повестке или не займет четкую позицию против сотрудничества с ультраправыми силами.

Тем временем депутаты от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) обозначили свои "красные линии", настаивая на необходимости дальнейшей дерегуляции, решительных мерах в ответ на миграционные кризисы, а также на приоритете развития искусственного интеллекта над его жестким регулированием.

Комментируя недавние призывы руководителей технологических компаний замедлить развитие ИИ, депутат Европарламента от нидерландской делегации ЕНП Дирк Готинк заявил: "Я ожидаю, что в речи будет уделено значительное внимание теме ИИ и вопросу о замедлении его развития: "да" или "нет"?" Он добавил: "Если вы хотите замедлить процесс, то переносите эти компании в Европу".

"Угодить всем сложно. Возможно, фон дер Ляйен попытается укрепить коалицию, сделав каждой из сторон несколько уступок. (...) Жест в сторону левых может выразиться в обязательстве предложить приостановить торговлю с незаконными израильскими поселениями. Для ЕНП ключевыми могут стать предложения по усилению пограничного агентства Frontex, предоставлению странам ЕС новых правовых инструментов для реагирования на миграционные кризисы и по активизации разработок в сфере искусственного интеллекта", - прогнозирует Politico.