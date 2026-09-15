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Число жертв наводнения в Непале достигло почти 1,4 тыс. человек

Число жертв наводнения в Непале достигло почти 1,4 тыс. человек
Временная канатная переправа в Непале
Фото: АР/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Почти 1,4 тыс. человек погибли, еще 4 тыс. числятся пропавшими без вести после наводнения, которое произошло в Непале три недели назад, сообщает во вторник ЭФЭ.

По данным агентства, из-за масштабов стихийного бедствия многих погибших хоронили до подтверждения их личностей. Опознанными пока захоронены лишь 103 человека.

Для более точной идентификации в Непале собирают образцы ДНК как с тел погибших, так и у родственников пропавших без вести.

С момента наводнения не удалось установить связь с более чем 4 тыс. человек, в числе которых 610 иностранцев.

Наводнение 26 августа произошло после обрушения высокогорного ледника в Непале. Обвал льда, камней и грязи затронул и приграничную зону Китая, где, по данным китайских властей, погибли 43 человека, 519 числятся пропавшими без вести, из которых 261 - иностранцы из 23 стран.

Последствия схода селя на границе Китая и Непала

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Непал Китай
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