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Истребители НАТО сбили беспилотник над Литвой

Истребители НАТО сбили беспилотник над Литвой
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Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Истребители НАТО, задействованные в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, утром во вторник сбили беспилотник в Кайшядорском районе в центральной Литве, сообщают литовские СМИ со ссылкой на Национальный центр управления кризисами.

"Беспилотник проник в Литву, предположительно, с территории Беларуси и направился в западную часть страны, он был сбит итальянскими пилотами истребителей Eurofighter, дислоцированными на авиабазе Шяуляй", - говорится в сообщении.

"В настоящее время ведется сбор обломков беспилотника, и активирован план Skydas, который обычно применяется на местах происшествий при риске взрыва. Существует высокая вероятность того, что беспилотник был оснащен взрывчаткой", - отмечается в сообщении.

НАТО Литва
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Истребители НАТО сбили беспилотник над Литвой

 Истребители НАТО сбили беспилотник над Литвой

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