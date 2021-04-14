СМИ сообщили о ракетном обстреле аэропорта иракского Эрбиля

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Эрбиля (Иракский Курдистан) подвергся ракетному обстрелу, передает телеканал Rudaw ("Рудау") со ссылкой на курдское спецподразделение, специализирующееся на борьбе с терроризмом.

Данных о пострадавших пока не поступало.

Источник в службах безопасности заявил телеканалу, что целью обстрела была база американских военнослужащих, расположенная на территории аэропорта.

Очевидцы в соцсетях сообщают о взрыве и пожаре.