СМИ сообщили о ракетном обстреле аэропорта иракского Эрбиля
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Эрбиля (Иракский Курдистан) подвергся ракетному обстрелу, передает телеканал Rudaw ("Рудау") со ссылкой на курдское спецподразделение, специализирующееся на борьбе с терроризмом.
Данных о пострадавших пока не поступало.
Источник в службах безопасности заявил телеканалу, что целью обстрела была база американских военнослужащих, расположенная на территории аэропорта.
Очевидцы в соцсетях сообщают о взрыве и пожаре.
Video showing fire erupting inside part of #Erbil International Airport pic.twitter.com/s348IH0pkC— Kurdistan 24 English (@K24English) April 14, 2021