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Российская авиация уничтожила около 200 боевиков в Сирии

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российская боевая авиация нанесла удары по базе террористов в Сирии к северо-востоку от Пальмиры, уничтожено около 200 боевиков, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, российские военные получили данные о том, что северо-восточнее Пальмиры боевики создали замаскированную базу. После подтверждения этой информации по нескольким каналам самолеты ВКС РФ нанесли удары по ней. В результате, уточнил Карпов, было уничтожено два укрытия террористов, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и около 500 кг боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств.

Карпов заявил, что на уничтоженной базе террористы готовили боевиков для проведения терактов в различных регионах Сирии и изготавливали самодельные взрывные устройства.

Минобороны РФ Сирия

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