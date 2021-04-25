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Индонезийские военные подтвердили гибель пропавшей подлодки

Индонезийские военные подтвердили гибель пропавшей подлодки
Сотрудники водной полиции Индонезии готовятся к поисково-спасательной операции подлодки Nanggala-402 в порту Танджунг Ванги
Фото: imago images/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Представители командования вооруженных сил Индонезии в воскресенье сообщили об обнаружении точного места, где затонула подлодка, которая перестала выходить на связь ранее на этой неделе.

Также подтверждена гибель 53 членов экипажа.

Командующий ВМС Индонезии Юдо Маргоно на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире индонезийского телевидения, сообщил, что сонары определили местонахождение объекта, похожего на подлодку на глубине 850 м - вне допустимых пределов функционирования.

"Существуют неопровержимые доказательства, по которым мы можем подтвердить, что подлодка Nanggala-402 затонула, 53 находившихся на ее борту моряка погибли при исполнении долга", - сообщил в свою очередь главнокомандующий вооруженными силами Индонезии Хади Джаджанто.

По информации индонезийских военных, лодка раскололась на три фрагмента, вероятнее всего, не выдержав давления воды на глубине.

Президент Индонезии Джоко Видодо, комментируя данные военных, сказал: "Армия и ВМС изменили статус подлодки Nanggala-402 с "потерявшей связь" на "затонувшую". Все мы, индонезийцы, выражаем глубочайшие соболезнования семьям членов экипажа подлодки".

По его словам, поисковые команды не прекращают попыток извлечь фрагменты лодки и останки членов экипажа. Он пожелал родным и близким членов команды терпения и сил.

Подлодка Nanggala-402, которая была построена в Германии 44 года назад, перестала выходить на связь 21 апреля во время учений к северу от острова Бали. При этом запасов кислорода на ее борту было лишь на 72 часа.

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Накануне сообщалось, что спасатели обнаружили в море детали торпедного аппарата, емкость для смазки перископа и молитвенные коврики членов экипажа.

В поисковой операции, кроме индонезийцев, принимали участие корабли и вертолеты ВМС Австралии, Индии, Малайзии, Сингапура и США.

Индонезия Бали

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