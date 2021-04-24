Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:57Заразились
на 24.04В России 4 753 789+8 828В мире 145 640 414+897 762

Спасателям удалось найти обломки пропавшей индонезийской подлодки

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Поисково-спасательные команды обнаружили обломки пропавшей на этой неделе индонезийской подводной лодки KRI Nanggala-402, сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на начальника штаба ВМС Индонезии адмирала Юдо Маргоно.

"С учетом обнаруженных нами достоверных свидетельств (гибели - ИФ) подводной лодки, теперь мы переходим с фазы, когда субмарина считалась пропавшей, к фазе, где она считается затонувшей", - сказал он.

Адмирал уточнил, что спасатели, в частности, нашли детали торпедного аппарата, емкость для смазки перископа и молитвенные коврики членов экипажа.

Индонезийская подводная лодка KRI Nanggala-402 немецкого производства участвовала в учениях к северу от Бали, когда 21 апреля перестала выходить на связь после команды на погружение. На борту находились 53 члены экипажа.

Индонезия Бали

Новости по теме

Новости

Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Отряд российских боевых кораблей на пути из Сирии домой прошел Ла-Манш

Отряд российских боевых кораблей на пути из Сирии домой прошел Ла-Манш

Пилотируемый корабль Crew Dragon-2 состыковался с МКС

Космический корабль Crew Dragon-2 сблизился с МКС перед стыковкой

YouTube заблокировал каналы ZIk, "112 Украина" и NewsOne

YouTube заблокировал каналы ZIk, "112 Украина" и NewsOne

Что случилось этой ночью: суббота, 24 апреля

Временного поверенного в делах РФ в США вызвали в Госдепартамент

Временного поверенного в делах РФ в США вызвали в Госдепартамент

Израиль сообщил о ночном обстреле со стороны Газы

Пандемия коронавируса

Регуляторы США разрешили возобновить использование вакцины от J&J

Регуляторы США разрешили возобновить использование вакцины от J&J

Байден предупредил Эрдогана, что вскоре признает геноцид армян

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');