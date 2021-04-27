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НАСА перенесло дату отстыковки корабля Crew Dragon от МКС на 30 апреля

НАСА перенесло дату отстыковки корабля Crew Dragon от МКС на 30 апреля
Стыковка миссии Crew-1 к МКС. 17 ноября 2020 года.
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Дата отстыковки пилотируемого корабля Crew Dragon американской частной компании SpaceX от Международной космической станции (МКС) перенесена с 28 на 30 апреля, сообщили во вторник в NASA.

"Миссия НАСА SpaceX Crew-1, в которую входят астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер и Соичи Ногучи из японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) вернется на землю 1 мая в 23:36 по североамериканскому восточному времени. Они приводнятся в Мексиканском заливе недалеко от Флориды. Пилотируемый корабль Crew Dragon Resilience отстыкуется от МКС в 17:55 в пятницу 30 апреля и отправится домой", - говорится в сообщении агентства.

Причиной переноса отстыковки в НАСА назвали неблагоприятный прогноз погоды в зоне приводнения в районе Флориды.

Стыковка миссии Crew-1 к МКС была осуществлена 17 ноября 2020 года в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента станции.

Пристыковавшись, астронавты присоединились к членам 64-й длительной экспедиции на МКС в составе командира станции космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта НАСА Кэтлин Рубинс.

Запуск первого регулярного полета Crew Dragon-1 с астронавтами на борту был осуществлен 15 ноября со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

НАСА МКС Crew Dragon

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