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Минздрав Украины заявил, что страна прошла пик третьей волны COVID-19

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Украина прошла пик заболеваемости третьей волны COVID-19, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Прошел пик заболеваемости. За минувшую неделю почти на 13,5 тыс. меньше заболевших, чем на предыдущей недели. Такая же ситуация и по количеству госпитализаций - мы получили на 3,5 тыс. меньше госпитализированных", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.

При этом, по его словам, "красный" уровень эпидопасности наблюдается у 12 регионов. Самая сложная ситуация - в Киеве (загружено около 75% коек с кислородом), а также в Киевской (70%), Одесской (73%), Сумской (69,5%), Николаевской и Харьковской областях.

Ранее Степанов сообщил, что на Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 8 940 новых случаев коронавируса, выздоровели 12 075 человек, умерли 367 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Днем ранее, 19 апреля сообщалось о 6 506 случаях COVID-19 за сутки, 18 апреля фиксировали 10 282 случая инфицирования COVID-19, 17 апреля было зарегистрировано 14 984 случая заражения, 16 апреля сообщалось о 17 479 заболевших, 15 апреля министр сообщал о 16 427 случаев инфицирования COVID-19, 14 апреля было зафиксировано 14 553 заражения.

Количество инфицированных на Украине с начала пандемии на утро вторника составило 1 961 956 человек, 40 тыс. 367 пациентов скончались, 1 млн 499 тыс. 752 человека выздоровели.

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