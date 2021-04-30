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Испытания системы перехвата ракет в США оба раза за 2020 год прошли неудачно

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пентагон в 2020 году два раза проводил совместные противоракетные испытания комплексов Patriot и THAAD, которые оказались неудачными из-за проблем с программным обеспечением, сообщает в пятницу агентство "Рёнхап" со ссылкой на доклад Счетной палаты США (GAO).

Агентство отмечает, что США работают над модернизацией по всему миру противоракетных комплексов подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности THAAD. Речь идет о комплектации комплексов усовершенствованными радарами и об интеграции THAAD с зенитными ракетными комплексами Patriot. Одна из таких батарей THAAD размещена в Южной Корее.

Согласно докладу GAO, армия США и Агентство по противоракетной обороне США в ходе двух испытаний пытались совместно использовать ракеты-перехватчики Patriot и радар THAAD, но операции закончились неудачно. Всего было запланировано девять испытательных полетов ракет, однако семь из них отменили из-за пандемии коронавируса.

По данным "Рёнхап", интеграция Patriot и THAAD должна увеличить площадь поражения батарей Patriot.

В прошлом году США сумели развернуть 82 из 132 запланированных к размещению ракет подобного типа, причем 42 из них являлись противоракетами THAAD.

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