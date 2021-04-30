Бишкек заявил об уходе таджикских военных из зоны конфликта

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Военные Таджикистана ушли из Баткенской области Киргизии, конфликтные места освобождены, сообщил "Интерфаксу" полномочный представитель киргизского правительства в области Омурбек Суваналиев.

По его словам, ранее перекрытые стратегические дороги открываются для беспрепятственного проезда.

"Обстановка в Баткенской области спокойная, стабильная. На паритетных условиях создается комиссия для отвода войск", - отметил Суваналиев.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

По последним данным Минздрава Киргизии, в ходе перестрелки за медицинской помощью обратились 154 человека, 31 погиб.