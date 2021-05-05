Республиканцы лишат противницу Трампа ключевой роли в Палате представителей

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Лидеры республиканского меньшинства в Палате представителей США решили запустить процесс по лишению конгрессвумен Лиз Чейни третьей по значимости партийной должности в нижней палате конгресса, сообщает The New York Times.

Чейни считается одним из главных критиков в Республиканской партии бывшего президента США Дональда Трампа.

За отстранение Чейни с поста председателя Конференции республиканцев в Палате представителей теперь выступают лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти и второй по значимости республиканец в палате – партийный организатор Стив Скализ.

"Республиканцы в Палате представителей должны быть сконцентрированы на том, чтобы в 2022 году (на промежуточных выборах - ИФ) бороться против спикера Пелоси и против программы Байдена по строительству радикального социализма", - отметил Скализ в заявлении. В нем он объявил, что будет поддерживать смену главы Конференции республиканцев.

Издание Politico подчеркивает, что подавляющее большинство республиканцев согласны с позицией Маккарти и Скализа, и потому, вероятно, уже в течение мая Чейни в ходе голосования сместят с позиции председателя Конференции республиканцев. Сама Чейни, как отмечается, не видит смысла сопротивляться, так как понимает, что в любом случае проиграет голосование.

На ее место, как ожидается, будет назначена Элиз Стефани – ярая сторонница бывшего президента США Дональда Трампа.

Лиз Чейни – дочь бывшего вице-президента США – республиканца Дика Чейни. После беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года она стала одним из немногих республиканцев, проголосовавших за то, чтобы объявить Трампу импичмент. Также Чейни продолжает критиковать Трампа за его утверждения о том, что проигранные им выборы в 2020 году были сфальсифицированы демократами.

Чейни долгое время считалась восходящей звездой Республиканской партии, однако в 2021 году все изменилось: в отличие от нее, основная часть конгрессменов-республиканцев согласилась на сотрудничество с Трампом.

Сам Трамп не скрывает, что поддерживает Стефани и считает нужным лишить Чейни высокой роли в партии.

"Разжигательница междоусобиц Лиз Чейни, растеряла почти всю свою поддержку в ее родном штате Вайоминг. Она продолжает, не разбираясь в теме, глупо утверждать, что на выборах 2020 года не было нарушений", - написал бывший президент в среду в своем блоге.

Также Трамп раскритиковал бывшего вице-президента Майка Пенса и лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла за то, что, по его мнению, они недостаточно решительно боролись за пересмотр результатов голосования.

"Мы могли бы получить совершенно другой результат президентских выборов. И тогда наша страна не стала бы превращаться в социалистический кошмар", - убежден он.

Трамп после поражения на выборах неоднократно говорил, что считает нужным исключить из руководства Республиканской партии недостаточно решительных политиков. История с Чейни, по мнению наблюдателей, как раз показывает, что этот процесс идет.

Опросы, проведенные уже после ухода Трампа с поста президента, показывали, что он по-прежнему – самый популярный политик-республиканец. Трамп регулярно заявляет, что подумает об участии в президентских выборах 2024 года.