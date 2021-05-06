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Таджикистан обнародовал списки погибших и раненных в конфликте с Киргизией

Вооруженное противостояние на границе унесло жизни 19 граждан республики, 87 получили ранения

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пресс-служба Согдийской области Таджикистана представила поименный список граждан, погибших в ходе вооруженного конфликта на таджикско-киргизской границе.

На оказание материальной помощи семьям 19 погибших и 87 раненых власти Таджикистана выделили 3 млн сомони (около 20 млн рублей).

По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода и командующий пограничными войсками ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали посетили семьи погибших и выразили им соболезнования от имени руководства страны, сообщает пресс-служба главы региона.

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"По поручению президента страны каждой семье, где есть погибший, были вручены пособия в размере 70 тысяч сомони (около 500 тысяч рублей)", - говорится в сообщении.

"Правительство никогда не бросит на произвол судьбы семьи погибших и всегда будет принимать меры для их поддержки, в том числе детей погибших. Особое внимание будет уделено обучению детей до достижения ими совершеннолетия. После окончания средней школы им будут предоставлены квоты для обучения в высших учебных заведениях", - пообещал глава региона.

Власти установят мемориальную доску в память о погибших, добавил Ахмадзода.

Конфликт на границе

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" в селе Кок-Таш в Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран, которая переросла 29 апреля в вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Перестрелки в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии между силовиками двух стран продолжались 30 апреля и 1 мая.

Вечером 1 мая главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана подписали протокол о прекращении огня и совместном осмотре войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

В ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны погибли 36 человек, пострадали еще 189. Жертвами конфликта со стороны Таджикистана, по данным СМИ этой страны, стали 19 человек, еще 88 были ранены.

Хроника 29 апреля – 06 мая 2021 годаПограничный конфликт Таджикистана и Киргизии
Таджикистан Киргизия

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