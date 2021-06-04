Бишкек заявил об обострении обстановки на киргизско-таджикской границе

Со стороны Таджикистана наблюдается скопление военнослужащих и легкобронированной техники, сообщает киргизская погранслужба

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы обострилась, со стороны Таджикистана имеется скопление техники и военнослужащих, сообщает в пятницу Пограничная служба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

Согласно сообщению, таджикская сторона около 03:00 (00:00 мск) начала устанавливать контейнер на неописанном участке в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области, зайдя в глубь территории Киргизии на расстояние до тысячи метров.

"Пограничная служба ГКНБ Киргизии принимает все меры с целью недопущения эскалации конфликта", - добавили в ведомстве.

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" возле села Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран, которая переросла 29 апреля в вооруженное столкновение между силовиками Киргизии и Таджикистана. Перестрелки в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии продолжались 30 апреля и 1 мая.

1 мая сторонам удалось договориться о полном прекращении огня и отводе сил от границы. В этот же день таджикские военнослужащие покинули территорию Киргизии.

В ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны погибли 36 человек, в том числе двое детей, пострадали 190. Среди погибших - трое киргизских военнослужащих. Согласно информации Минздрава Киргизии, более 80% пострадавших имели огнестрельные и осколочные ранения. По данным Баткенской областной администрации, свыше 60 тыс. граждан Киргизии покинули приграничную территорию и были эвакуированы из зоны конфликта. По данным МЧС страны, в киргизских селах были разрушены 220 домов и объектов.

В Бишкеке расценили действия Таджикистана как военную агрессию с целью захвата территории республики. 1-2 мая в Киргизии были объявлены днями национального траура.

По данным пресс-службы Согдийской области Таджикистана, жертвами конфликта стали 19 таджикских граждан, 87 человек ранены.