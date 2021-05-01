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Киргизия и Таджикистан договорились о совместных патрулях на границе

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Первый замминистра внутренних дел Киргизии Суйунбек Омурзаков и замглавы МВД Таджикистана Иброхимзода Нозимом на встрече в Баткенской области договорились о создании совместных патрулей в зоне приграничного конфликта, сообщает пресс-служба киргизского МВД в субботу.

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"Были обсуждены вопросы по стабилизации обстановки в селах Лейлекского района, наведению общественного порядка в приграничных селах, недопущению различных правонарушений, совместной охране общественного порядка для стабилизации ситуации на государственном уровне, организации патрулей из состава киргизской и таджикской милиции", - рассказали в пресс-службе.

Встреча прошла в селе Интернационал в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии.

Как заявили в ведомстве, стороны договорились о скорейшем наведении порядка, прекращении перестрелок и обеспечении безопасности граждан.

Хроника 29 апреля – 01 мая 2021 годаПограничный конфликт Таджикистана и Киргизии
Киргизия Таджикистан

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